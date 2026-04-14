«Взрывчатку активировали дистанционно». В прокуратуре рассказали, кем оказались вероятные исполнители теракта в Броварах — фото
Место взрыва в Броварах Киевской области (Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram)
Правоохранители задержали двух человек, причастных к взрыву, который произошел поздно вечером 13 апреля в Броварах Киевской области. Событие квалифицировано как террористический акт (ст. 258 УК Украины).
Об этом во вторник, 14 апреля, заявил Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, взрыв прогремел возле частного дома около 22:00.
«Рядом находился 36-летний мужчина, который получил легкие повреждения. Взрывчатку заложили возле забора и активировали дистанционно с помощью телефонного звонка. Для фиксации теракта закрепили мобильное устройство на уличной электроопоре», — рассказали в прокуратуре.
Двух исполнителей удалось быстро задержать.
«23-летнего местного жителя, который обеспечивал онлайн-связь, и 17-летнего жителя Черновицкой области, который непосредственно заложил взрывчатку. Последнего задержали на вокзале в Винницкой области, откуда он собирался выехать за границу», — сообщили в Офисе генпрокурора.
Во время обысков у молодых людей изъяли телефоны, сим-карты и компоненты взрывчатки.
«По имеющейся информации, задержанные действовали по заказу вражеских спецслужб — куратор из РФ обещал денежное вознаграждение», — уточнили в прокуратуре, добавив, что устанавливается полный круг причастных лиц и мотивы.
Ранее 14 апреля СМИ со ссылкой на областную полицию сообщили о теракте в Броварах Киевской области. Сообщалось, что в результате взрыва пострадал мужчина.
Спецслужбы Российской Федерации практикуют максимально разные стратегии вербовки украинских подростков для организации и выполнения диверсий и терактов на территории страны. Об этом в интервью NV, опубликованном 19 августа 2025 года, рассказала Елена Розвадовская, специалист в сфере защиты прав ребенка, соучредитель и глава правления благотворительного фонда Голоса детей.
Так, часто российские агенты выискивают для выполнения своих задач детей в группах в мессенджере Telegram с предложениями быстрого заработка. Также есть случаи, когда хакеры из страны-агрессора взламывают личные аккаунты и шантажируют подростков интимными фотографиями из их переписок.