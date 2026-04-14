Правоохранители задержали двух человек, причастных к взрыву, который произошел поздно вечером 13 апреля в Броварах Киевской области . Событие квалифицировано как террористический акт (ст. 258 УК Украины).

Об этом во вторник, 14 апреля, заявил Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, взрыв прогремел возле частного дома около 22:00.

«Рядом находился 36-летний мужчина, который получил легкие повреждения. Взрывчатку заложили возле забора и активировали дистанционно с помощью телефонного звонка. Для фиксации теракта закрепили мобильное устройство на уличной электроопоре», — рассказали в прокуратуре.

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Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Двух исполнителей удалось быстро задержать.

«23-летнего местного жителя, который обеспечивал онлайн-связь, и 17-летнего жителя Черновицкой области, который непосредственно заложил взрывчатку. Последнего задержали на вокзале в Винницкой области, откуда он собирался выехать за границу», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Во время обысков у молодых людей изъяли телефоны, сим-карты и компоненты взрывчатки.

«По имеющейся информации, задержанные действовали по заказу вражеских спецслужб — куратор из РФ обещал денежное вознаграждение», — уточнили в прокуратуре, добавив, что устанавливается полный круг причастных лиц и мотивы.

Ранее 14 апреля СМИ со ссылкой на областную полицию сообщили о теракте в Броварах Киевской области. Сообщалось, что в результате взрыва пострадал мужчина.

Спецслужбы Российской Федерации практикуют максимально разные стратегии вербовки украинских подростков для организации и выполнения диверсий и терактов на территории страны. Об этом в интервью NV, опубликованном 19 августа 2025 года, рассказала Елена Розвадовская, специалист в сфере защиты прав ребенка, соучредитель и глава правления благотворительного фонда Голоса детей.

Так, часто российские агенты выискивают для выполнения своих задач детей в группах в мессенджере Telegram с предложениями быстрого заработка. Также есть случаи, когда хакеры из страны-агрессора взламывают личные аккаунты и шантажируют подростков интимными фотографиями из их переписок.