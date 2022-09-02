СБУ задержала агентов РФ, охотившихся на пароли блокпостов в Харьковской области 2 сентября, 14:37 Злоумышленникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения (Фото:СБУ)

В пятницу, 2 сентября, сотрудники контрразведки задержали двух жителей Харьковской области, которые по своим идеологическим соображениям согласились работать на спецслужбы РФ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В первую очередь агенты оккупантов охотились на актуальные пароли, которые используются на украинских блокпостах, и собирали разведданные о Силах обороны в регионе.

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«Женщина через свои связи среди харьковчан собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения подразделений и техники ВСУ. Ее сообщник — работник одной из компаний, предоставляющей услуги энергоснабжения. Мужчина имел свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно обнаруживать места дислокации украинских военных», — рассказали в СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли средства связи с доказательствами их сотрудничества с российскими захватчиками.

Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения), им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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