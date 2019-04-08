Задержанный в Одессе прокурор вывел на тайник с оружием и боеприпасами Сегодня, 15:59 863 Цей матеріал також доступний українською Думская В тайнике обнаружили десятки гранат Думская

При задержании прокурора Белгород-Днестровской местной прокуратуры оперативники обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом на совместной пресс-конференции рассказали руководители прокуратуры, СБУ и управления защиты экономики Национальной полиции Одесской области.

По словам прокурора области Олега Жученко, склад обнаружили в помещениях, принадлежащих участникам банды квартирных мошенников, которых задержанный прокурор "покрывал".

В прокуратуре добавили, что задержанный сотрудник помогал участникам ОПГ выйти на свободу и вернуть изъятое во время обысков имущество и средства.



В частном арсенале нашли 12 гранат Ф-1, 17 гранат РГД-5, тротиловые шашки, семь реактивных противотанковых гранат РГД-22, восемь тротиловых шашек, электродетонаторы, подствольный гранатомет и прочее.

Начальник одесского управления СБУ Александр Довженко предположил, что оружие и боеприпасы могли доставить из зоны проведения операции Объединенных сил.

Напомним, что 7 апреля в Одессе задержали районного прокурора, который брал взятки за изменения меры пресечения фигурантам дела так называемых "черных риелторов".

По версии следствия, банда "черных риелторов" причастна к завладению недвижимости граждан на территории Белгород-Днестровского района Одесской области.