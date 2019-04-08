Задержанный в Одессе прокурор вывел на тайник с оружием и боеприпасами
При задержании прокурора Белгород-Днестровской
местной прокуратуры оперативники обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
Об этом на совместной пресс-конференции
рассказали руководители прокуратуры, СБУ и управления защиты экономики Национальной
полиции Одесской области.
По словам прокурора области Олега Жученко, склад обнаружили в помещениях,
принадлежащих участникам банды квартирных мошенников, которых задержанный
прокурор "покрывал".
В прокуратуре добавили, что задержанный сотрудник помогал участникам ОПГ выйти на свободу и вернуть изъятое во время обысков имущество и средства.
В частном арсенале нашли 12 гранат Ф-1,
17 гранат РГД-5, тротиловые шашки, семь реактивных противотанковых гранат
РГД-22, восемь тротиловых шашек, электродетонаторы, подствольный гранатомет
и прочее.
Начальник одесского управления СБУ Александр
Довженко предположил, что оружие и боеприпасы могли доставить из зоны проведения
операции Объединенных сил.
Напомним, что 7 апреля в Одессе задержали
районного прокурора, который брал взятки за изменения меры пресечения
фигурантам дела так называемых "черных риелторов".
По версии следствия, банда "черных
риелторов" причастна к завладению недвижимости граждан
на территории Белгород-Днестровского района Одесской области.