Задержанным при получении взятки судье и сотруднице аппарата Подольского райсуда Киева сообщили о подозрении

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Часть взятки изъяли во время обысков
Фото: САП

Часть взятки изъяли во время обысков

Судье Подольского райсуда Киева и сотруднице аппарата сообщили о подозрении.

Как рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Санкция статьи предусматривает штраф от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Отмечается, что во время обысков по месту работы и проживания подозреваемых была изъята часть полученной взятки.

Расследование по делу проводится сотрудниками Национального антикоррупционного бюро с октября 2017 года.

Напомним, по данным следствия, один из судей совместно с чиновником аппарата требовали у предпринимателя взятку в размере $10 тыс. за положительное решение по делу об упущенной материальной выгоде.

Их разоблачили на рабочих местах после получения всей суммы взятки.

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