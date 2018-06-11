Задержанных возле Крыма украинских моряков удерживают в качестве заложников - адвокат

Подконтрольные России следственные органы до сих пор не выдвинули никаких обвинений четырем украинским морякам рыболовецкого судна ЯМК-0041, которые были задержаны у берегов аннексированного Крыма, сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"Четверо моряков, кроме капитана, находятся в пограничном управлении в городе Балаклава. Никаких обвинений им не предъявили. Их статус на сегодняшний день неизвестен. Адвокатов к ним не пускают. Их держат там просто как заложников. С какой целью - неизвестно: может, для обмена", - рассказал он в комментарии проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

Капитана судна Виктора Новицкого взяли под стражу на один месяц. Его обвиняют в незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая в Черном море, у берегов оккупированного Крыма, за якобы "незаконный вылов камбалы".

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В Госпогранслужбе Украины заявили, что ответственным за захват российскими силовиками украинского судна является его капитан.

В ведомстве отметили, что судно имело разрешение на рыбную ловлю в пределах 12 морских миль, однако по каким-то причинам пересекло эту черту, чем подвергло себя опасности захвата со стороны РФ.