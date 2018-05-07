Задержанный за контрабанду кокаина украинский хакер арестован, ему грозит 12 лет тюрьмы

Кокаин приехал в Украину из Панамы

38-летнего украинского хакера, которого задержали на контрабанде кокаина, арестовали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, Печерский райсуд определил ему залог в размере 10 млн гривен.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотического средства в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что злоумышленника задержали на территории Киевской таможни в Борисполе при получении "посылки".

У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более восьми миллионов гривен. Посылка прибыла в Киев из Панамы.