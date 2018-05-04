Задержанный за контрабанду кокаина киевлянин оказался хакером, осужденным в США на восемь лет

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Посылку доставили из Панамы
Фото: СБУ

Посылку доставили из Панамы

38-летний киевлянин, которого задержали во время получения пяти килограммов кокаина из Центральной Америки, оказался хакером.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, ранее на территории США его осудили до восьми лет тюрьмы, обвинив в кибермошенничестве и завладении $15 млн.

После объявления приговора он был депортирован в Украину.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что злоумышленника задержали на территории Киевской таможни в Борисполе при получении "посылки".

У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более восьми миллионов гривен. Посылка прибыла в Киев из Панамы.

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