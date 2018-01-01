Задержанный в Крыму адвокат Курбединов вел дело захваченных украинских моряков – Полозов Сегодня, 12:11 0 Цей матеріал також доступний українською Эмиль Курбединов защищал захваченных украинских моряков Фото: Эмиль Курбединов/Facebook

Адвокат Николай Полозов сообщил, что последним делом, в котором задержанных в оккупированном Крыму адвокат Эмиль Курбединов принял поручение на защиту, стало дело захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом Полозов написал у себя в Facebook.

Также, по его словам, Курбединов осуществляет защиту украинских политзаключенных в ряде политических дел в Крыму и Российской Федерации.

"Давление российских властей на адвокатов, участвующих в политических делах в Крыму, продолжается", - отметил Полозов.

Ранее стало известно, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали адвоката Эмиля Курбединова.

Курбединов задержан по подозрению в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или атрибутики или символики экстремистских организаций, или другой атрибутики или символики, пропаганда или публичное демонстрирование которых запрещена федеральными законами).

Российские силовики захватили два малых бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранили верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

Реконструкция событий в Керченском проливе