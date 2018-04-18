Задержанный СБУ бывший военный РФ дал показания об отправке в Сирию наемников Вагнера - видео

Служба безопасности Украины допросила задержанного бывшего российского военного, участвовавшего в доставке военно-морскими силами РФ в Сирию наемников частной военной компании Вагнера.

"Правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Второй - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии", - рассказали в СБУ.

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Как отмечается, бывший военный сообщил, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере Варяг неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ЧВК Вагнер с тяжелым вооружением и боеприпасами.

В спецслужбе добавили, что украинская сторона продолжает "документирования преступлений российских наемников на Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в украинские и международные судебные инстанции".

Ранее сообщалось, что СБУ установила имена 2 тысяч наемников Вагнера.