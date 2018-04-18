Задержанный СБУ бывший военный РФ дал показания об отправке в Сирию наемников Вагнера - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Бывший военный (справа) служил на крейсере Варяг
Фото: СБУ

Бывший военный (справа) служил на крейсере Варяг

Служба безопасности Украины допросила задержанного бывшего российского военного, участвовавшего в доставке военно-морскими силами РФ в Сирию наемников частной военной компании Вагнера.

"Правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Второй - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии", - рассказали в СБУ.

Как отмечается, бывший военный сообщил, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере Варяг неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ЧВК Вагнер с тяжелым вооружением и боеприпасами.

В спецслужбе добавили, что украинская сторона продолжает "документирования преступлений российских наемников на Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в украинские и международные судебные инстанции".

Ранее сообщалось, что СБУ установила имена 2 тысяч наемников Вагнера.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове