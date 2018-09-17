17 сентября 2018, понедельник

Задержанный на взятке и.о. главы Госгеонедр вышел под залог и ушел на больничный

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Фощий вышел под залог в 105 тысяч гривен
Фото: greentechnologies.com.ua

Фощий вышел под залог в 105 тысяч гривен

Задержанный на взятке в $3 тысячи замглавы Государственной службы геологии и недр Николай Фощий, который исполняюет обязанности руководителя ведомства, вышел под залог.

Об этом со ссылкой на спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко передает Украинская правда.

По его словам, Фощий вышел на свободу под залог в 105 720 гривен.

"Внесли 6 сентября, и отпустили. Кто внес, не сообщили", - рассказал Лысенко.

Также отмечается, что в пресс-службе Госгеонедр заявили, что после освобождения из изолятора и. о. ведомства взял больничный.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали исполняющего обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Украины во время получения взятки в $3 тысячи.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове