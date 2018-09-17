Задержанный на взятке и.о. главы Госгеонедр вышел под залог и ушел на больничный

Фощий вышел под залог в 105 тысяч гривен

Задержанный на взятке в $3 тысячи замглавы Государственной службы геологии и недр Николай Фощий, который исполняюет обязанности руководителя ведомства, вышел под залог.

Об этом со ссылкой на спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко передает Украинская правда.

По его словам, Фощий вышел на свободу под залог в 105 720 гривен.

"Внесли 6 сентября, и отпустили. Кто внес, не сообщили", - рассказал Лысенко.

Также отмечается, что в пресс-службе Госгеонедр заявили, что после освобождения из изолятора и. о. ведомства взял больничный.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали исполняющего обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Украины во время получения взятки в $3 тысячи.