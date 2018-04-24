Задержанный на админгранице с Крымом харьковчанин находится в СИЗО Симферополя - адвокат

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Харьковчанин Александр Стешенко отбывает административный арест
Фото: fsin-atlas.ru

Харьковчанин Александр Стешенко отбывает административный арест

Задержанного на административной границе с оккупированным Крымом харьковчанина Александра Стешенко удерживают в изоляторе временного содержания в Симферополе.

Об этом сообщил адвокат семьи Стешенко Эдем Семедляев. 

"Стешенко Александр нашёлся. Он находится в спецприемнике для административно задержанных. Задержан был за то, что якобы курил на вокзале", - сказал он.

По словам адвоката, срок административного ареста истекает сегодня, 24 апреля, в 22 часа, передает КрымSOS.

Напомним, что 11 апреля российские силовики задержали жителя Харькова Александра Стешенко на КПВВ Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом. С тех пор местонахождение украинца было неизвестно.

23 апреля Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием сообщить причины задержания Александра Стешенко.

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