Задержанные за избиение фанатов Ливерпуля оказались студентами одного из вузов Киева

Задержанные за избиение болельщиков футбольного клуба Ливерпуль являются студентами одного из вузов Киева.

Об этом сообщил начальник столичного ведомства Андрей Крищенко.

"Двое были задержаны, доставлены в районное управление, это граждане Украины 1997 года рождения, студенты одного из вузов Киева", - уточнил он.

По словам Крищенко, от дачи показаний задержанные отказались.

Глава полиции Киева добавил, что правоохранители проинформировали консульство Великобритании об инциденте.

Ранее СМИ сообщили, что около 20 хулиганов в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от стадиона НСК Олимпийский.

Болельщики Ливерпуля сообщили, что нападавшие бросали в них куски стекла и другие предметы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

Впоследствии в полиции рассказали, что правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке в кафе на улице Большой Васильковской.

Также в управление полиции были доставлены двое пострадавших иностранцев.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве. По словам посла, никто из пострадавших в результате драки футбольных болельщиков Ливерпуля в Киеве не нуждается в стационарном лечении.