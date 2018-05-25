25 мая 2018, пятница

Задержанные за избиение фанатов Ливерпуля оказались студентами одного из вузов Киева

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В драке пострадали двое иностранцев
Фото: mirror.co.uk

В драке пострадали двое иностранцев

Задержанные за избиение болельщиков футбольного клуба Ливерпуль являются студентами одного из вузов Киева.

Об этом сообщил начальник столичного ведомства Андрей Крищенко. 

"Двое были задержаны, доставлены в районное управление, это граждане Украины 1997 года рождения, студенты одного из вузов Киева", - уточнил он. 

По словам Крищенко, от дачи показаний задержанные отказались.

Глава полиции Киева добавил, что правоохранители проинформировали консульство Великобритании об инциденте.

Ранее СМИ сообщили, что около 20 хулиганов в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане Rooster, расположенном неподалеку от стадиона НСК Олимпийский.

Болельщики Ливерпуля сообщили, что нападавшие бросали в них куски стекла и другие предметы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

Впоследствии в полиции рассказали, что правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке в кафе на улице Большой Васильковской.

Также в управление полиции были доставлены двое пострадавших иностранцев.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала  нападение на болельщиков Ливерпуля в Киеве. По словам посла, никто из пострадавших в результате драки футбольных болельщиков Ливерпуля в Киеве не нуждается в стационарном лечении.

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