Задержанные на танкере в Египте украинские моряки возвращаются в Украину Сегодня, 12:35 255 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

5 из 17 задержанных в Египте моряков из танкера Sea Shark в понедельник, 27 мая, прибудут в Одесский аэропорт.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на фонд помощи морякам Ассоль.

«Поздно вечером 25 мая пришла информация, что оставшаяся часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и отправляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой», — добавили в фонде.

Напомним, что капитан Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

Судно было задержано в декабре 2018 компетентными органами Египта за нарушение границы.