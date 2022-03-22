Большинство задержанных диверсантов с начала вторжения РФ являются украинцами — МВД

22 марта, 04:05
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Один из задержанных диверсантов (Фото:СБУ)

Один из задержанных диверсантов (Фото:СБУ)

Глава МВД Денис Монастырский обнародовал статистику по преступлениям против нацбезопасности. Среди них было 48 диверсионных преступлений, а подавляющее большинство задержанных диверсантов были украинцами.

«Некоторые из задержанных приехали из временно оккупированных территорий или из других стран. У кого-то только вид на жительство. Кое-кто вроде бы постоянно находился в Украине, но изредка пересекал границу с россией, где и был завербован, а впоследствии вернулся выполнять задачи своих хозяев», — пояснил Монастырский.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   МВД Украины Диверсионные группы Диверсия Диверсионная группа Диверсант Денис Монастырский Война России против Украины

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