Задержанную при получении взятки судью окружного админсуда Киева отстранили

Высший совет правосудия отстранил судью окружного административного суда Киева Елену Власенкову в связи с привлечением к уголовной ответственности по обвинению в вымогательстве и получении взятки.

Ходатайство об отстранении от правосудия Власенковой направила в ВСП Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Срок действия лишения судейских полномочий подозреваемой во взяточничестве судьи действует до 11 июля этого года.

Напомним, 11 мая правоохранители задержали судью Окружного административного суда Киева во время получения первого "транша" взятки в размере $2 000. В целом она требовала $10 000 взятки от одного из участников судебного разбирательства.