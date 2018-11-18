Задержанного помощника Надежды Савченко отпустили после допроса в полиции

Полиция Киева отпустила помощника Надежды Савченко Валерия Мосийко, сообщает Громадське. Его задержали в столице днем в воскресенье, 18 ноября, после акции в поддержку Савченко. Во время задержания произошли столкновения.

"Его доставили в Шевченковский управления полиции, как участника конфликта допросили и отпустили", - сообщил Громадському представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Напомним, Вера Савченко ранее объяснила, что Мосийко является помощником ее сестры на общественных началах, он бывший работник МВД.

По ее словам, Мосийко возвращался с Михайловской площади, где каждое воскресенье проходит акция в поддержку Надежды Савченко и политзаключенных.

Вера Савченко утверждает, что во время акции Мосийко ударили представители полиции: "Валерия ударили по лицу, разбили нос в кровь и прыснули баллончиком".

Уже после акции, по словам Веры, ей сообщили, что Мосийко задержан.

В Киеве задержали помощника Надежды Савченко Валерия Мосийка - при задержании произошла стычка, люди пытались отбить помощника в полиции pic.twitter.com/6Tt0ikHsWU - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 ноября 2018 г.

Напомним, Надежда Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват государственной власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и обсуждала организацию терактов. Сама она назвала это собственной спецоперацией и намеренной провокацией.

Нардеп прошла тест на полиграфе, результаты которого, по данным СБУ, подтвердили намерения нардепа совершить теракты в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

Сейчас Савченко находится под арестом.