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Задержанного в РФ украинского кикбоксера подозревают в умышленном убийстве в Киеве

Вчера, 19:51
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Скрин видео Bukovel free-fight Cup / Youtube

Вадим Оленчик находился в международном розыске с 2017 года

Задержанный в России украинский кикбоксер Вадим Оленчик подозревается в умышленном убийстве финансового директора одной из фармкомпаний в октябре 2017 года в Киеве.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, в октябре 2017 года Оленчик через интернет познакомился с мужчиной для интимных отношений. Во время очередного свидания он поехал к жертве домой, где вступил с ним в половой контакт, во время которого с помощью полотенца умышленно задушил мужчину.

Следствие установило, что после убийства Оленчик украл деньги, телефоны и забрал автомобиль жертвы Audi, который впоследствии покинул на парковке. Тело убитого оставил на кровати, завернутое в простыню.

Максимец проинформировала, что в четверг, 31 января, Соломенский районный суд принял решение взять украинца под стражу. Следователи готовят документы для его выдачи Украине.

Напомним, что в российском Санкт-Петербурге задержали украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика. Он находится в международном розыске с конца 2017 года.

Теги:   Убийства Киев

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