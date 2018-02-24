Задержанное пограничниками судно из Танзании передадут Военно-морским силам Украины

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Судно Sky Moon пополнит ряды Военно-морских сил Украины

Судно Sky Moon пополнит ряды Военно-морских сил Украины

Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 задержали сотрудники Госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины.

Об этом заявил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко, сообщает пресс-служба ведомства.

Судно Sky Moon морские пограничники задержали 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Высадка досмотровой группы проходила в экстремальных условиях - на ходу. Поскольку капитан проигнорировал законные требования пограничников остановить судно и принять обзорную группу на борт.

В дальнейшем, в судовых и в паспортных документах экипажа пограничники нашли подтверждения фактов захода судна в порты на временно оккупированных территориях и перемещения оттуда груза. Далее судно доставили в порт Рени.

В марте 2017 решением суда оно было конфисковано в пользу государства.

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