Задержанное пограничниками судно из Танзании передадут Военно-морским силам Украины

Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 задержали сотрудники Госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины.

Об этом заявил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко, сообщает пресс-служба ведомства.

Судно Sky Moon морские пограничники задержали 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Высадка досмотровой группы проходила в экстремальных условиях - на ходу. Поскольку капитан проигнорировал законные требования пограничников остановить судно и принять обзорную группу на борт.

В дальнейшем, в судовых и в паспортных документах экипажа пограничники нашли подтверждения фактов захода судна в порты на временно оккупированных территориях и перемещения оттуда груза. Далее судно доставили в порт Рени.

В марте 2017 решением суда оно было конфисковано в пользу государства.