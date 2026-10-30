Одесский бизнесмен, в отношении которого НАБУ и САП расследуют дела в Украине, помог экс-генпрокурору Руслану Кравченко скрываться в Австрии (Фото: Скриншот видео УП)

Одесский бизнесмен Виктор Торкотюк, в отношении которого НАБУ и САП расследуют дела в Украине , помог экс-генпрокурору Руслану Кравченко скрываться в Австрии, сообщает «Украинская правда» . Сам же Кравченко смог получить защиту австрийских спецслужб и организовать задержание журналистов в Вене.

Отмечается, что журналисты получили доступ к официальным материалам дела. В одном из них отмечалось, что в период с 14 по 18 сентября Управление государственной безопасности и борьбы с экстремизмом Австрии занималось делом «украинца, которому угрожает опасность». Этот мужчина сообщил, что видел руководителя группы Артан — военного спецподразделения, подчиненного украинской военной разведке, — в венском отеле Park Hyatt.

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Также сообщается, что сотрудники венских спецслужб остановили этого человека и подтвердили, что это действительно был глава «Артана» Виктор Торкотюк. Он пояснил, что находится в Вене с охранниками с туристической целью. В то же время 6 октября Торкотюк обратился в Управление государственной безопасности и борьбы с экстремизмом Австрии (LSE) в связи с задержанием правоохранителями двух его людей.

При этом в отчете наряду с фамилиями задержанных сотрудников ГУР упоминается Ярослав Бондаренко — оператор Украинской правды.

Фото: УП

«У него (Торкотюка — ред.) было фото польского легкового автомобиля, которым двое сотрудников ГУР и Бондаренко пользовались во время наблюдения. К тому же фото было сделано в Вене», — говорится в рапорте.

В другом отчете говорилось, что австрийская спецслужба по видео с камер наблюдения и копии паспорта из компании по прокату автомобилей установила: один из двух задержанных военных ГУР и Бондаренко якобы вместе выехали со стоянки. Кроме того, Бондаренко и сотрудников ГУР якобы видели в разных комбинациях во время наблюдения — в подтверждение этого приводилось фото от неназванных потерпевших. В материалах есть и фото с камер наблюдения — однако там в автомобиле вместе с Бондаренко находится не сотрудник ГУР, а журналист УП Михаил Ткач.

При этом журналисты УП заявляют, что так называемые потерпевшие, дававшие показания, — это сотрудники одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Источники УП называют его близким человеком Кравченко и утверждают, что именно у него скрывается экс-генпрокурор.

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Фото: УП

Галантерник является фигурантом двух дел НАБУ и САП, который уже много лет скрывается за границей. Следствие подозревает, что он был членом преступной группы, ограбившей одесскую общину.

В частности, в материалах дела есть показания водителя о том, что за ним следили неизвестные. За ним действительно ездили журналисты УП, и они засняли, что этот водитель возил человека, похожего на Владимира Галантерника.

Источники издания также сообщают, что когда Кравченко пытался выехать из Украины, на пункте пропуска Шегини у него изъяли паспорт и долго не выпускали.

«Впоследствии, как утверждают те же собеседники, пограничники получили звонок из Киева и выпустили Кравченко в Вену, где его уже могла ждать охрана венской спецслужбы и, соответственно, руководитель спецподразделения Артан тоже мог ждать. А когда мы находим Кравченко, оказывается, что по тому же адресу появляются военнослужащие ГУР МО, которые на момент задержания имеют при себе военные удостоверения, какие-то скрытые камеры, трекеры и сразу признают, что они сотрудники ГУР. Их непосредственный руководитель Виктор Торкотюк сразу обращается в австрийскую спецслужбу, подтверждая, что они его подчинённые», — говорится в материале УП.

Журналисты убеждены, что если бы не появление военнослужащих ГУР по тому адресу, где работала их съемочная группа, правоохранители могли бы просто проверить у них документы, и они бы продолжили свою работу. К тому же в еще одном отчете австрийских правоохранителей говорилось, что они получили приказ следить за журналистами за день до их задержания.

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Задержание журналистов Украинской правды в Австрии — что известно

8 октября Украинская правда сообщила, что Михаила Ткача задержали в Австрии. Вместе с оператором Ярославом Бондаренко он выполнял редакционное задание, связанное с бывшим генпрокурором Украины Русланом Кравченко. Тогда издание писало, что местонахождение журналистов неизвестно, а на связь они не выходят.

9 октября МИД Украины сообщил, что австрийские правоохранители освободили Ткача из-под стражи. Главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева рассказала, что Бондаренко во время задержания получил ранение и находился в больнице.

Позже министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что журналисты были задержаны в связи с делом о шпионаже. Помимо них, по его словам, задержали еще двоих украинцев.

Der Standard со ссылкой на источники писала, что задержанные могут быть сотрудниками военной разведки Украины.