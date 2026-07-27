«Отказался предоставить документы». В полиции прокомментировали задержание журналиста Hromadske

Полиция Киева заявила, что журналист Hromadske Евгений Шульгат отказался предъявить документы, удостоверяющие личность, а также документы воинского учета.

Обновлено в 23:48. Журналиста Евгения Шульгата отпустили из ТЦК и предоставили ему повестку на прохождение ВЛК, сообщает Hromadske.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в понедельник, 27 июля.

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Там утверждают, что во время выполнения служебных обязанностей правоохранители остановили автомобиль для проверки документов у водителя и пассажира. В ходе проверки пассажир, по словам полицейских, отказался предъявить документы, удостоверяющие личность, а также документы воинского учета.

Полицейские предложили мужчине проехать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения военно-учетных данных. Однако он отказался выполнить законные требования правоохранителей, сообщают в полиции.

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В связи с этим мужчину задержали и доставили в один из районных ТЦК и СП для проведения необходимых процедур и уточнения данных.

«По предварительной информации, мужчина не прошел военно-врачебную комиссию в установленном порядке», — говорится в сообщении.

В полиции в комментарии hromadske отметили, что им неизвестно, где сейчас находится Евгений Шульгат. Информацию о том, что он не прошел военно-врачебную комиссию, проверяют. На связь журналист не выходит.

Позже в Киевском городском ТЦК подтвердили, что журналиста доставили в один из территориальных центров, пишет издание. В ТЦК также утверждают, что он вовремя не прошел ВЛК.

Ранее редакция Hromadske сообщила, что полиция задержала журналиста Евгения Шульгата. Правоохранители остановили такси, в котором он ехал, после чего надели на журналиста наручники. Журналисты заявили о возможном целенаправленном задержании.

«Неясно, каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении пассажиром такси правил воинского учета. При этом документы водителя полицейских не интересовали, что дает основания полагать, что задержание было целенаправленным», — заявила руководитель редакции расследований Hromadske Ярослава Вольвач.

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В Hromadske отметили, что Евгений Шульгат работал над рядом расследований, в частности над материалами о возможной коррупции среди представителей правоохранительных органов.

В 2024 году, когда Шульгат работал журналистом Слідство.інфо, он готовил материал об элитном имуществе руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. После выхода расследования журналисту попытались вручить повестку.

По данным источников Слідство.інфо, человеком, который тогда руководил представителями ТЦК, был Алексей Биленко — лицо, которое издание связывало с Ильей Витюком.