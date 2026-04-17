Задержанному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (Фото: Прокуратура Украины)

Заместителю командира 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, он уже арестован.

Об этом сообщила Украинская правда в пятницу, 17 апреля.

По данным УП, по ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн.

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Как проинформировала Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, по данным следствия, 1 марта подозреваемый потребовал передачи неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов за содействие в переводе в свою воинскую часть военнослужащего другой части.

16 апреля во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов фигурант был задержан.

Действия подозреваемого квалифицируются как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369−2 УК Украины).

УП отмечает, что речь идет о подполковнике Максиме Бобровском.

16 апреля пресс-служба 58 отдельной мотопехотной бригады, комментируя информацию о задержании заместителя командира, заявила, что «полностью поддерживает и всячески способствует проведению досудебного расследования».