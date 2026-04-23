В Одессе отправили под стражу четырех военных ТЦК и полицейского, которых подозревают в вымогательстве $30 тысяч

В Одессе в четверг, 23 апреля, суд избрал меру пресечения четырем военнослужащим Пересыпского районного ТЦК и СП и полицейскому, которых задержали сотрудники СБУ 21 апреля за вымогательство денег и совершение насилия. Об этом сообщает Суспільне .

Военных отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Один из них, 28-летний представитель ТЦК Алексей, заявил, что его группа оповещения не брала денег и никого не била. По словам военного, им приказали поехать и забрать человека, который находился в розыске.

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«Я два года служил на третьей линии обороны. Я такого точно не делал. Моя группа такого не делала. Мы ни разу не брали денег и не били людей. Меня так же забрали в армию. Я служил, как и все. Выходной был раз в десять дней, иногда его не было совсем. Мы работали с утра до поздней ночи», — отметил Алексей.

Второй военный Вячеслав 2000 года рождения также не согласился с обвинением. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, совершенных в условиях военного положения.

«Я реально ничего не делал. Я только из отпуска вышел. И такое произошло: нам сказали поехать за человеком, который в розыске, у которого поддельное УБД, и это все. И привезти его в военкомат. Вот мы когда начали ехать, вот это все произошло», — отметил Вячеслав.

Он утверждает, что не заталкивал потерпевшего в автомобиль и не знал о деньгах.

Третий подозреваемый, 32-летний военный ТЦК Максим, также не признает вину. Он отметил, что не причастен к вымогательству денег и не видел их до момента обыска.

«Я приехал — был человек, мы его забрали. Никаких разговоров о деньгах или вымогательстве не было — это неправда. Потом он показал удостоверение УБД, мы проверили его по базе, и что-то не сошлось — ему 24 года. Далее прибежали люди в масках, нас положили на асфальт. Я не слышал никаких разговоров о деньгах и даже не видел их — только во время обыска, когда меня подвели к машине. Тогда и подумал: „Ого, деньги“. Что-то здесь не совпадает, поэтому прошу разобраться в этой ситуации», — сказал подозреваемый.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила Общественному, что 22 апреля пятерым фигурантам сообщили о подозрении по фактам незаконного лишения свободы и разбойного нападения, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 187 УКУ). Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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Как отметили в прокуратуре, у пострадавшего, которого задержали военные ТЦК, сломано ребро, он находится в больнице.

21 апреля Суспільне сообщило, что в Одессе сотрудники Службы безопасности задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП. По данным источников Общественного в СБУ, были задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК и один участковый. Впоследствии в Одесском областном ТЦК и СП подтвердили факт задержания.

В СБУ рассказали, что военнослужащие Одесского ТЦК и СП требовали с военнообязанных деньги, а в случае отказа совершали насилие и угрожали отправить их «штурмовиками» в ускоренном режиме.

Как отметили в СБУ, фигурантам помогал житель региона, который проходил службу в ТЦК. Он искал мужчин, узнавал об их материальном положении и маршрутах движения.

Фигурантов преступной группировки задержали «на горячем», когда они «выбивали» деньги из местного жителя, отметили в украинской спецслужбе.

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что работники РТЦК похитили мужчину на улице Прохоровской, силой посадили его в автобус и возили по городу. К мужчине применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой и требовали 30 тыс долларов.

После информации о задержании военных в Сухопутных войсках заявили, что начальника Одесского областного ТЦК, а также начальника Пересыпского районного ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей.