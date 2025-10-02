Водителя Mercedes, который до обморока избил велосипедиста в Киеве, задержали по новому подозрению

В Киеве правоохранители задержали водителя Mercedes-Benz , который избил велосипедиста и оставил его без сознания на обочине. Ему предъявили новое подозрение.

Как сообщили в четверг, 2 октября, в Офисе генерального прокурора, мужчину задержали в Белой Церкви. Ему инкриминируют еще одно преступление — оставление человека в опасности (ч. 3 ст. 135 УКУ), за что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Прокуроры планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании для задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее ему уже выдвигали подозрение по другой статье, однако несмотря на требования об аресте, судья избрал ночной домашний арест. Это решение прокуратура обжаловала в апелляционной инстанции.

30 сентября полицейские заявили о задержании водителя Mercedes, который избил велосипедиста из-за замечания об остановке на велодорожке. Инцидент произошел после того, как мужчина припарковал автомобиль на полосе для велосипедистов, заблокировав движение. Велосипедист сделал ему замечание, на что водитель отреагировал насилием: несколько раз ударил мужчину по голове, в результате чего тот упал и потерял сознание, отмечают в полиции.

После этого нападавший оттащил потерпевшего без сознания на обочину и уехал с места происшествия.

Пострадавшему 40 лет, он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следователи сообщили подозреваемому о нарушении по части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается до восьми лет лишения свободы.