Задержание украинских рыбаков и закрытие части Азовского моря. О чем свидетельствуют действия Российской Федерации

Россия закрыла часть Азовского моря для Украины. Официальная причина со стороны РФ - проведение боевой стрельбы. Для украинских судов теперь недоступны 2000 кв. км акватории. Эту информацию подтвердил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Информирование украинской стороны, в соответствии с действующим законодательством осуществляется через Государственную службу геологии и недр Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Под видом проведения военных учений

"Нам поступило официальное сообщение о том, что с 21 по 23 мая будут проводиться учения, связанные со стрельбой", - сообщил Слободян.

Олег Слободян добавил, что в этой части моря все спокойно и поводов для волнения нет. Вместе с тем, меры противодействия со возможным угрозам уже отработаны. Несмотря на вооруженный конфликт между Украиной и Россией действует международный договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Россия имеет военно-морское преимущество и хочет сделать Азовское своим внутренним морем

Документ подписали во времена президентства Леонида Кучмы. В сентябре 2003 года, когда вокруг Тузлы начался конфликт, Россия преградила дамбой часть Керченского пролива. Блокаду сняли, но заставили Украину признать права России де-факто на все Азовское море.

Согласно договору, это внутренние воды двух государств без демаркационных линий. Однако после оккупации РФ территории Крыма, российская сторона уже не вспоминает эту сделку. Партнер международной юридической службы Interlegal Николай Мельников отметил, что об этом упоминал в своей речи глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров еще в 2014 году.

"Разговор был очень нехороший. Интересным формулировками были названы и Керченский пролив, и Азовское море: "Исторически используется и Россией, и Украина совместно". Лавров заявил, что договор потерял предмет, то есть они [Россия] просто считают себя свободными от этих обязанностей", - рассказал юрист.

Украина должна решать подобные ситуации исключительно в международных судах, сказал директор программы Инфраструктура будущего аналитического центра Украинский институт будущего Владимир Шульмейстер. Этими вопросами, в частности, должно заниматься Министерство иностранных дел.

"Грамотные действия Украины позволяют получить от России компенсацию. Поэтому следует не в конфронтацию идти, а по международным судам. Здесь очевидное нарушение морского права и права государства осуществлять торговлю в акватории мирового океана", - подчеркнул Шульмейстером.

В апреле этого года штаб АТО предупредил украинских рыбаков о возможных провокациях со стороны Российской Федерации. Следствием должны были стать задержание украинских рыболовецких судов.

Нарушения в Азовском море

10 мая в акватории Азовского моря в районе Бердянска Запорожской области исчезли украинские моряки. 11 мая прошли поисковые работы. Позже одна из жен сообщила, что получила звонок от пограничников России о задержании ее мужа и его товарища. Сообщалось, что они находятся в городе Ейск Краснодарского края. Это был второй подряд арест украинских рыбаков российскими службами.

Несмотря на вооруженный конфликт между Украиной и Россией, действует международный договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. Государственная пограничная служба сообщила, что задержанное судно имеет все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа. Сейчас их держат под стражей в Севастополе.

После окончания строительства Керченского транспортного перехода, агрессор может начать операцию в Азовском море, рассказал координатор группы Информационный сопротивление Константин Машовец. К тому же, Россия способна сделать это военным путем. Ведь у РФ военно-морское преимущество, и она практически владеет всей акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось об активизации деятельности кораблей Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и Черноморского флота Российской Федерации в акватории Азовского моря.