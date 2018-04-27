Задержание сотрудника СБУ на крупной взятке: прокуроры требуют арест с возможностью залога

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Активисты пришли под суд, где рассматривают дела задержанного сотрудника СБУ
Фото: ТСН

Активисты пришли под суд, где рассматривают дела задержанного сотрудника СБУ

Соломенский райсуд Киева избирает меру пресечения сотруднику Службы безопасности Александру Карамушко, который был задержан в Киеве на крупной взятке.

Как сообщает ТСН, Специализированная антикоррупционная прокуратура требует меры пресечения в виде ареста с возможностью выхода под залог в 8 млн гривен.

Под зданием суда проходит митинг. Активисты с плакатами требуют очистить правоохранительные органы от коррупционеров и взяточников.

Ранее сообщалось, что в Киеве при получении взятки задержали сотрудника СБУ. Сотрудники национального антикоррупционного бюро сообщили ему о подозрении.

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