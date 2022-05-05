Российская пропаганда заявила, что Шария отпустили под подписку
По данным роспропаганды, Анатолий Шарий ждет решения по поводу своей экстрадиции в Украину (Фото:Анатолий Шарий/Facebook)
На российских пропагандистских ресурсах появилась информация, что задержанного в Испании прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде.
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Как утверждается, сейчас он находится у себя дома в Каталонии, где должен дожидаться решения по поводу экстрадиции в Украину.
Как рассказали ранее в СБУ, 4 мая испанские власти задержали Шария по запросу украинских правоохранителей, которые вменяют ему государственную измену за поддержку кремлевского режима.
Народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский выразил уверенность, что экстрадиция пропагандиста — вопрос времени.
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