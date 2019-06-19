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Задержание семейной пары в центре Киева: ГБР начало расследование

Сегодня, 17:27
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Задержание семейной пары в центре Киева: ГБР начало расследование - фото

полиция

Государственное бюро расследований открыло дело по факту задержания двух человек работниками полиции возле Бессарабского рынка в Киеве.

Досудебное расследование начато на основании видео, обнародованного в соцсети, на котором работники полиции силой задерживают женщину и мужчину и надевают на них наручники. По неподтвержденным данным, из-за инцидента ребенок задержанных несколько часов был закрыт в автомобиле.

Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков рассказал свою версию произошедшего.

По его словам, водитель BMW в час пик остановился в неположенном месте, за что патрульные пытались выписать ему штраф.

«Хозяин жизни... ведет себя вызывающе и вместо трех минут беседы и поездки по своим делам, снимает свое видео и ищет причину конфликта не в себе, а в парнях, которые выполняют свои обязанности», - рассказал Жуков.

Далее, по его словам, в конфликт вмешалась женщина, которая оскорбляла сотрудников полиции и набросилась на девушку-патрульную, оттолкнув ее.

В результате патрульные задержали семейную пару за нанесение телесных повреждений и нападение на сотрудника при исполнении, заявил Жуков.

Начальник патрульной полиции также опроверг сообщение о том, что ребенок провел пять часов в машине.

«Остановили в 11:55, зашли в помещение УП ровно в 12:16, ребенок остался с Васей - водителем BMW (нарушитель и товарищ нападавших). Через некоторое время, ребенок с бабушкой и водителем-нарушителем Васей приехали в управление полиции», - заявил он.

Уголовное производство возбуждено по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции (ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Теги:   Киев Полиция Патрульная полиция

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