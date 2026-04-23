Громкое задержание сотрудников Пересыпского ТЦК Одессы вряд ли изменит саму систему работы ведомства, которое по идее должно отвечать за мобилизацию. Как мало что изменилось и после предыдущего громкого скандала — с экс-военкомом Одесской области Евгением Борисовым.

Такое мнение в эфире Radio NV высказала редактор издания Думская Анна Карцовник.

Она привела поговорку, что «сенсация живет 15 минут».

«Я лишена иллюзий, что этот один эпизод что-то изменит. Да, он сейчас очень яркий. Но мы как журналисты знаем, что сенсация живет 15 минут. Возможно, эта сенсация проживет немножко дольше, два-три дня. Но завтра опять что-то произойдет… Я не верю, что это изменит что-то в стране. У нас уже был случай с военкомом Борисовым, когда взяли человека, нашли недвижимость в Испании, миллионы, виллы, чего у него только не нашли. Сняли его, посадили… и что? Это не изменило ничего даже в Одесской области», — констатировала журналистка.

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После истории с Борисовым не прошло и трех лет, как в Одессе случился новый масштабный инцидент, уже при другом руководстве областного ТЦК и СП.

«Возможно, на какое-то время — неделю, полторы, две — они притихнут. Потому что испугаются — сейчас будет больше внимания к ним со стороны и правоохранителей, и общества. Но в то, что этот эпизод что-то изменит во всей системе ТЦК, которая у нас очень-очень неважная по всей стране, я, к сожалению, не верю», — добавила Карцовник.

Задержание сотрудников ТЦК в Одессе и дело военкома Борисова — что известно

21 апреля 2026 года бойцы спецподразделения КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ принудительно остановили два буса и задержали находившихся в них лиц в камуфляже. Выяснилось, что задержанные военнослужащие групп оповещения Пересыпского районного ТЦК и СП подозреваются в вымогательстве 30 тысяч долларов у бывшего военного.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского областного ТЦК, а также начальника Пересыпского районного ТЦК.

Государственное бюро расследований в мае 2023 года открыло уголовное производство в отношении военного комиссара Одесской области Евгения Борисова после информации о том, что он за взятки приказывал подчиненным не призывать определенных людей.

УП в июне 2023 года опубликовала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

19 июля 2023 года НАПК заявило, что экс-начальник ТЦК Одесской области обогатился на 188 миллионов гривен.

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Чиновнику сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368−5 УКУ), легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ) и декларировании недостоверной информации (ст. 366−2 УКУ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Суды до сих пор продолжаются.