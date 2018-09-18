Задержание "кадыровцев" в Киеве: в полиции заявили, что проверяли сообщение о машине с наркотиками

По данным СМИ, "кадыровцы" прибыли в Киев с целью вымогательства

Задержание в Киеве сына бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине произошло во время "проверки сообщения о подозрительном автомобиле", в котором "могут быть наркотики", заявили в Нацполиции.

Как утверждают правоохранители, то, что один из молодых людей, находившихся в машине, является Адамом Цицулаевым, стало известно после проверки документов.

"В ходе осмотра салона и личных вещей водителя работники полиции обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Обнаруженное направили на экспертизу, а иностранца задержали", - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-центре СБУ подтвердили, что задержанные являются людьми, близкими к режиму Кадырова, прибывшими в Киев с целью вымогательства, передает Интерфакс-Украина.

"СБУ получила информацию, что в Украину прибыли люди, близкие к режиму Рамзана Кадырова, но поскольку их целью было вымогательство, то СБУ передала всю информацию в Национальную полицию, которая и предпринимала меры в соответствии с законом", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали на улице Кирилло-Мефодиевской в Киеве Адама Цицулаева - сына бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине.

По данным СМИ, полицейские действовали по наводке бывшего бизнес-партнера Кадырова, с которым они вместе вели дела до высылки Рамзана Цицулаева из страны.

Сын бывшего полпреда главы Чечни прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с предпринимателем, однако тот не пожелал делиться своим бизнесом и навел на него и его людей силовиков.