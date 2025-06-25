Разыскивали более 30 лет. Офис генпрокурора заявил о задержании гражданина США, которого обвиняют в сексуальных преступлениях против детей

25 июня, 11:53
Правоохранители задержали 66-летнего американца в Киевской области (Фото: Офис генерального прокурора/Telegram)

Офис генерального прокурора Украины заявил о задержании гражданина США, который с 1992 года скрывался от правосудия за сексуальные преступления против детей.

В Офисе генпрокурора сообщили, что 66-летнего американца задержали в Киевской области.

По данным правоохранителей США, мужчина работал директором детского сада в округе Пима, штат Аризона. В течение 1984−1991 годов он совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Он выехал из США до момента вынесения приговора Высшим судом штата Аризона. Американец более 30 лет уклонялся от ответственности, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики.

Правоохранители нашли мужчину с помощью цифровых технологий, в частности анализа данных из открытых источников. В Украине фигурант жил под вымышленными анкетными данными в частном доме в Киевской области.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд для временного ареста гражданина США с целью дальнейшей его экстрадиции.

В компетентных органах США отметили, что задержанного обвиняют по 15 пунктам уголовного законодательства.

Ранее Офис генпрокурора экстрадировал в США участника международной преступной группировки, которая использовала вирус-вымогатель Ryuk для киберпреступлений.

