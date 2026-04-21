Главу ВВК подозревают в оформлении за деньги фиктивных медицинских документов (Фото: Прокуратура Украины)

На Закарпатье задержали главу военно-врачебной комиссии , которого подозревают в вымогательстве денег за оформление фиктивных медицинских документов. У него изъяли около 11 млн грн.

Об этом сообщил во вторник, 21 апреля, Офис генерального прокурора

По данным следствия, 60-летний чиновник требовал у военнообязанного 6 тыс. долларов за содействие в прохождении ВВК и получении заключения об ограниченной годности к службе. В частности речь шла об использовании имеющихся медицинских документов без надлежащих обследований и формальном подтверждении диагнозов.

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Правоохранители задокументировали передачу части средств. После оформления заключения и направления документов в ТЦК чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обыска 20 апреля у главы ВЛК было изъято:

более 240 тыс. долларов;

более 3 тыс. евро;

почти 1,3 млн форинтов;

более 260 тыс. грн.

Фото: Прокуратура Украины

Фото: Прокуратура Украины

Среди изъятых оказались и «контрольные», меченые купюры. Как отметил Офис генпрокурора, .происхождение изъятых средств проверяется и получит отдельную правовую оценку. Сейчас готовится ходатайство об аресте имущества.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Мужчине сообщено о подозрении. Прокуроры инициировали избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, также решается вопрос об отстранении от должности.

20 апреля Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах написала, что у руководителя военно-врачебной комиссии в Берегово Закарпатской области Владимира Паука прошли обыски. По информации издания, руководитель ВВК требовал от военнослужащего 6 тыс. долларов за оформление статуса «ограниченно годный».