«Притворялась украинской патриоткой». ФСБ пыталась внедрить в СБУ своего двойного агента

2 ноября, 10:37
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Задержанной грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Задержанной грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки разоблачили в Луганской области глубоко законспирированную российскую шпионку.

Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Пособница оккупантов должна была стать двойным агентом, внедрившись в ряды СБУ для разведывательно-подрывной деятельности.

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Притворяясь «украинской патриоткой», она вышла на представителя одного из подразделений спецслужбы и предложила свою помощь в борьбе с РФ.

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Среди прочего, женщина «гарантировала» предоставление актуальной информации о деятельности противника на временно оккупированных территориях востока страны, однако на самом деле планировала собирать информацию об участниках сопротивления, в частности, во временно оккупированном поселке Марковка.

Кроме того, в задание женщины также входила слежка за перемещениями подразделений ВСУ.

В свою очередь украинская спецслужба сумела ее дезинформировать, в результате чего вывела на подконтрольную Украине территорию и задержала.

СБУ
Фото: СБУ

Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), предательнице грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1587710252417531906
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Луганская область ФСБ Российская агентура Война России против Украины

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