«Притворялась украинской патриоткой». ФСБ пыталась внедрить в СБУ своего двойного агента 2 ноября, 10:37 Задержанной грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки разоблачили в Луганской области глубоко законспирированную российскую шпионку.

Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Пособница оккупантов должна была стать двойным агентом, внедрившись в ряды СБУ для разведывательно-подрывной деятельности.

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Притворяясь «украинской патриоткой», она вышла на представителя одного из подразделений спецслужбы и предложила свою помощь в борьбе с РФ.

Среди прочего, женщина «гарантировала» предоставление актуальной информации о деятельности противника на временно оккупированных территориях востока страны, однако на самом деле планировала собирать информацию об участниках сопротивления, в частности, во временно оккупированном поселке Марковка.

Кроме того, в задание женщины также входила слежка за перемещениями подразделений ВСУ.

В свою очередь украинская спецслужба сумела ее дезинформировать, в результате чего вывела на подконтрольную Украине территорию и задержала.

Фото: СБУ

Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), предательнице грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.