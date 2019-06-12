Задержана группа чиновников, вымогавших взятку в $500 тысяч — Луценко
Сегодня, 15:58
Правоохранители задержали группу чиновников, которая требовала крупную взятку в 500 тысяч долларов.
Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко. должностные лица органов местного самоуправления и полиции требовали от мужчины взятку за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.
Чиновники были задержаны на получении части взятки в размере 200 тысяч долларов.