Задержана группа чиновников, вымогавших взятку в $500 тысяч — Луценко Сегодня, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Юрий Луценко/Facebook Чиновников задержали на получении части взятки Юрий Луценко/Facebook

Правоохранители задержали группу чиновников, которая требовала крупную взятку в 500 тысяч долларов.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко. должностные лица органов местного самоуправления и полиции требовали от мужчины взятку за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.

Чиновники были задержаны на получении части взятки в размере 200 тысяч долларов.