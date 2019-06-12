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Задержана группа чиновников, вымогавших взятку в $500 тысяч — Луценко

Сегодня, 15:58
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Задержана группа чиновников, вымогавших взятку в $500 тысяч — Луценко - фото

Юрий Луценко/Facebook

Чиновников задержали на получении части взятки

Правоохранители задержали группу чиновников, которая требовала крупную взятку в 500 тысяч долларов.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко. должностные лица органов местного самоуправления и полиции требовали от мужчины взятку за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области.

Чиновники были задержаны на получении части взятки в размере 200 тысяч долларов.

Теги:   Взятка Юрий Луценко

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