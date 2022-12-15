СБУ задержала одну из «руководительниц» Изюмского района в период его оккупации РФ 15 декабря, 12:27 Коллаборантке грозит до 10 лет тюрьмы (Фото:СБУ)

В Харьковской области задержали коллаборантку, которая была одной из руководительниц российской оккупационной администрации в Изюмского района.

Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

В задачу пособницы российских захватчиков входил сбор паспортных данных местных жителей, которые кремлевский режим использовал для фальсификации результатов псевдореферендума о «присоединении» региона к РФ.

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Кроме того, она активно подыскивала единомышленников, которых пыталась привлечь к сотрудничеству с оккупантами, обещая за это фейковые «должности».

Фото: СБУ

После освобождения Харьковской области в ходе контрнаступления украинских войск «чиновница» пыталась скрываться от правосудия, однако СБУ ее в итоге разоблачила.

На данное время ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.