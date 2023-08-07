Агентка РФ готовила удар по Николаевской области во время визита Зеленского: в СБУ раскрыли детали
Информаторка РФ пыталась установить локации и время визита Зеленского в Николаевскую область (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины задержала агентку РФ, которая вела подготовку для воздушного удара оккупантов по Николаевской области во время визита в регион президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщили в ведомстве, она пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы украинского государства.
Сотрудники СБУ сработали на опережение. Они заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности предательницы и и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита Зеленского.
После этого деятельность российской агентки продолжили документировать, чтобы получить больше данные о ее «кураторах» и полученных задачах.
По данным следствия, у фигурантки были также и другие цели. Она пыталась обнаружить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов ВСУ в районе Очакова.
Российские оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевской области.
Женщину задержали при попытке передачи разведданных захватчикам.
Предательницей оказалась жительница Очакова, ранее она работала продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона.
Для сбора разведданных злоумышленника объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов. Также она пыталась получить нужные ей сведения через собственные связи, в частности, в социальных учреждениях региона.
Предательницу задержали, ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
В конце июля Зеленский посетил Николаевскую, Днепропетровскую и Одесскую области с рабочим визитом. В Очакове он посетил медицинский стабилизационный пункт.