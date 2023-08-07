Агентка РФ готовила удар по Николаевской области во время визита Зеленского: в СБУ раскрыли детали 7 августа, 10:53 Информаторка РФ пыталась установить локации и время визита Зеленского в Николаевскую область (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала агентку РФ, которая вела подготовку для воздушного удара оккупантов по Николаевской области во время визита в регион президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщили в ведомстве, она пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы украинского государства.

Сотрудники СБУ сработали на опережение. Они заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности предательницы и и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита Зеленского.

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После этого деятельность российской агентки продолжили документировать, чтобы получить больше данные о ее «кураторах» и полученных задачах.

Фото: СБУ

По данным следствия, у фигурантки были также и другие цели. Она пыталась обнаружить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов ВСУ в районе Очакова.

Российские оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевской области.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Женщину задержали при попытке передачи разведданных захватчикам.

Предательницей оказалась жительница Очакова, ранее она работала продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона.

Для сбора разведданных злоумышленника объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов. Также она пыталась получить нужные ей сведения через собственные связи, в частности, в социальных учреждениях региона.

Предательницу задержали, ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

В конце июля Зеленский посетил Николаевскую, Днепропетровскую и Одесскую области с рабочим визитом. В Очакове он посетил медицинский стабилизационный пункт.