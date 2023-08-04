Следователи ГБР задержали военкома, он организовал повышенные выплаты для приближенных и помогал криминальным авторитетам 4 августа, 12:22 Военкома задержали, ему грозит до 12 лет тюрьмы (Фото:ГБР)

Сотрудники Госбюро расследований задержали руководителя Донецкого областного военкомата, который организовал повышенные военные выплаты для приближенных и помогал представителям местной преступной группировки уклоняться от ответственности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее он возглавлял Запорожский ТЦК.

С июля по декабрь прошлого года мужчина без законных оснований направил приближенных подчиненных к боевой бригаде ВСУ якобы для выполнения боевых задач.

Видео дня

Эти сотрудники военкомата находились в зоне боевых действий по свободному графику, как в отпуске. По данным следствия, они не были назначены на должности в боевом подразделении, не участвовали в боях и находились в прифронтовой зоне.

Военком оформил документы о получении этими военнослужащими справок о непосредственном участии в боевых действиях, благодаря которым им безосновательно начислили дополнительные боевые доплаты на общую сумму 981,3 тысяч гривен.

Один из этих подчиненных предоставил документы для получения 700 тысяч грн денежного пособия в связи с потерей трудоспособности в результате участия в боевых действиях.

Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

Одному такому элементу он помог сняться с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу.

По местам работы и проживания руководителя военкомата в Запорожье и Мирнограде Донецкой области провели обыски.

Военкому сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

22 июля ГБР сообщила о подозрении бывшему начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову, у родственников которого нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании.

Правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму в 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

24 июля Борисова задержали в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это дело, сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней.

В НАПК отметили, что это займет до трех месяцев.