В Киеве задержали вандала, который разбил мемориал Сергею Нигояну Сегодня, 14:46 650 Цей матеріал також доступний українською Полиция Киева Во время задержания мужчина вел себя неадеватно Полиция Киева

Киевские спецназовцы задержали мужчину, который разбил мемориал герою Небесной Сотни Сергею Нигояну.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, мужчина вел себя неадекватно, поэтому правоохранители вызвали на место врачей психоневрологического диспансера, которые забрали его в медицинское учреждение.



Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на улице Грушевского в Киеве неизвестный мужчина разбил мемориальную плиту, установленную в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне, погибшем во время Революции Достоинства.