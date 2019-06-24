В Киеве задержали вандала, который разбил мемориал Сергею Нигояну
Киевские спецназовцы задержали мужчину, который разбил мемориал герою Небесной Сотни Сергею Нигояну.
Как сообщает пресс-служба столичной полиции, мужчина вел себя неадекватно, поэтому правоохранители вызвали на место врачей психоневрологического диспансера, которые забрали его в медицинское учреждение.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что на улице Грушевского в Киеве неизвестный мужчина разбил мемориальную плиту, установленную в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне, погибшем во время Революции Достоинства.