В Николаевской области задержан агент РФ, он корректировал удары дронами и фосфорными боеприпасами

22 мая, 10:58
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Российский агент разведывал позиции ВСУ в Николаевской области (Фото:СБУ)

Российский агент разведывал позиции ВСУ в Николаевской области (Фото:СБУ)

В Николаевской области задержали российского агента, который собирал данные о позициях украинских военных, а также корректировал удары дронами-камикадзе и фосфорными боеприпасами.

В пресс-службе ведомства рассказали, что предатель объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников.

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Он пытался найти склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства.

Также злоумышленник передавал российским оккупантами данные о последствиях атак дронами-камикадзе и фосфорными боеприпасами из Градов.

СБУ
Фото: СБУ

Полученные разведданные войска РФ использовали для подготовки новых и повторных ударов по региону, прежде всего по Очакову.

Мужчину задержали во время выполнения очередной разведзадачи.

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Предателем оказался местный житель, его привлекли к сотрудничеству с оккупантами дистанционно. Мужчине сообщили о подозрении в госизмене, ему грозит пожизненное заключение

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Фосфорные бомбы Николаевская область Российская агентура дроны-камикадзе

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