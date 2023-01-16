На Волыни пограничники задержали россиянина, который по реке плыл в Украину на матрасе 16 января, 21:18 Западный Буг (Фото:via Wikipedia)

Военнослужащие отдела Ровно Волынского пограничного отряда задержали россиянина вблизи украинско-польской границы. Он переплыл на матрасе через Западный Буг — так пытался попасть в Украину.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В ГПСУ говорят, что нарушителя остановили, как только он пересек границу. Россиянин объяснил, что якобы долго проживал в Украине, а после выезда за границу легально вернуться назад не мог.

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Пресс-секретарь Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина в комментарии Суспільне отметила, что пограничники составили на мужчину материалы за незаконное пересечение границы и передали польской стороне, откуда он прибыл.

В июне Кабмин принял решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме, который действовал с 1997 года.

Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что время для введения визового режима с Россией уже пришло, ведь это будет помогать на расстоянии от Украины выявлять людей, угрожающих национальной безопасности.

Заработал визовый режим с 1 июля, и в течение следующих четырех месяцев въехать в Украину разрешили 10 россиянам.