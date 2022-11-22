Задержан коллаборант, который перед бегством ВС РФ выпустил заключенных из херсонского СИЗО 22 ноября, 12:41 Сотруднику СИЗО грозит пожизненное заключение (Фото:Денис Малюська/Facebook)

Украинские правоохранители задержали начальника одного из отделений Северной исправительной колонии № 90 в Херсоне, сотрудничавшего с российскими оккупантами.

Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Государственном бюро расследований.

Злоумышленник начал работать на оккупантов с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

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Среди прочего, он организовывал незаконный вывоз осужденных на принудительные работы в интересах российских захватчиков.

Кроме того, во время бегства ВС РФ из Херсона коллаборант выпустил из СИЗО всех заключенных, однако сам скрыться не успел и был захвачен сотрудниками ГБР.

На данное время ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

