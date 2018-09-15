Задержан подозреваемый в заказе и организации убийства Виталия "Сармата" Олешко

В Запорожской области правоохранители задержали одного из подозреваемых в заказе и организации умышленного убийства активиста и участника боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко.

Как сообщил в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, 38-летний мужчина почти сразу после совершения убийства выехал вместе со своей семьей в оккупированный Крым. Но успокоившись, решил вернуться назад.

Виталия "Сармата" Олешко застрелили 31 июля в Бердянске Запорожской области. Он был добровольцем батальона Донбасс, участвовал в боях за Иловайск.

Суд 3 августа арестовал на 60 дней без права выйти под залог четырех подозреваемых в убийстве Олешко: Артема Матюшина (опознан как непосредственный убийца), Николая Ломаку (был за рулем Таврии, на которой Матюшин скрылся с места преступления), Александра Обухова (был за рулем автомобиля Mazda, на котором передвигались подозреваемые и на каком следили за Олешко) и Максима Владимиренкова (находился в автомобиле Mazda, куда пересели подозреваемые после убийства Олешко).

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