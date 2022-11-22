В Херсонской области задержан коллаборант, заставлявший под дулом автомата участвовать в псевдореферендуме РФ

22 ноября, 13:56
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Злоумышленник угрожал людям физической расправой (Фото:СБУ)

Злоумышленник угрожал людям физической расправой (Фото:СБУ)

В Херсонской области задержали прокремлевского коллаборанта, который во время оккупации региона заставлял местных жителей голосовать за его незаконное «присоединение» к РФ.

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Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник входил в так называемую «избирательную комиссию», которая организовывала по заданию российских захватчиков псевдореферендум.

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«Коллаборант собирал „голоса“ для фейкового плебисцита. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывал людей проголосовать за кремлевский проект. В случае несогласия злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал на подмогу вооруженных оккупантов, которые дежурили у подъезда. Оформленные под дулами автоматов „бюллетени“ коллаборант передавал местной оккупационной администрации для дальнейшей фальсификации», — рассказали в СБУ.

За свою преступную деятельность задержанный получал денежное вознаграждение.

https://www.youtube.com/embed/9kKg4zTPxBc

Согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенная по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid04taAzrrqCRWwYuAtE5PgjryYkpFjvYCuBoyKKrVPjJbCuDYVjGXPQzeN8tuhriBhl

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Херсонская область Коллаборант Псевдореферендум Война России против Украины

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