В Херсонской области задержан коллаборант, заставлявший под дулом автомата участвовать в псевдореферендуме РФ
Злоумышленник угрожал людям физической расправой (Фото:СБУ)
В Херсонской области задержали прокремлевского коллаборанта, который во время оккупации региона заставлял местных жителей голосовать за его незаконное «присоединение» к РФ.
Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленник входил в так называемую «избирательную комиссию», которая организовывала по заданию российских захватчиков псевдореферендум.
«Коллаборант собирал „голоса“ для фейкового плебисцита. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывал людей проголосовать за кремлевский проект. В случае несогласия злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал на подмогу вооруженных оккупантов, которые дежурили у подъезда. Оформленные под дулами автоматов „бюллетени“ коллаборант передавал местной оккупационной администрации для дальнейшей фальсификации», — рассказали в СБУ.
За свою преступную деятельность задержанный получал денежное вознаграждение.
Согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенная по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.