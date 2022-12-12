СБУ задержала коллаборанта, торговавшего награбленным оккупантами имуществом украинцев

12 декабря, 10:52
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Злоумышленник реализовывал награбленное на своей торговой точке (Фото:СБУ)

Злоумышленник реализовывал награбленное на своей торговой точке (Фото:СБУ)

В Николаевской области задержали коллаборанта, помогавшего российским мародерам, грабившим местных жителей.

Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

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В период временной оккупации ВС РФ Снегиревки злоумышленник реализовывал на своей торговой точке имущество, украденное из магазинов города российскими войсками.

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«Среди них — автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей. Большую часть полученных доходов передавал захватчикам», — рассказали в СБУ.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

После освобождения города пособник оккупантов пытался «залечь на дно», однако был в итоге разоблачен.

Против задержанного начато уголовное производство по ч. 4 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мародерство Мародеры Николаевская область Коллаборант Война России против Украины

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