Поймали «на горячем». СБУ заявила о задержании российского информатора, который хотел сорвать контрудары ВСУ под Бахмутом — фото
СБУ задержала российского информатора (Фото:СБУ)
Во вторник, 20 июня Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила еще одного коллаборанта во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Донецкой области.
По информации ведомства, злоумышленник передавал в ФСБ места дислокации и направления движения подразделений ВСУ, которые задействованы в проведении контрнаступательных операций в районе Бахмута.
«Особенно врага интересовали координаты боевых позиций и маршруты перемещения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.
В СБУ рассказали, что также он сообщал агрессору о локации складов с горюче-смазочными материалами и количество военных колонн Сил обороны, которые проходят через украинские блокпосты.
«Информатор осуществлял передачу сведений российской спецслужбе под вымышленным именем через мессенджер», — сказано в сообщении.
При этом он регулярно удалял собственную переписку с ФСБ.
Развединформация нужна была оккупантам для планирования собственных действий, направленных на сдерживание контрударов ВСУ на восточном фронте, в том числе за счет проведения прицельных артобстрелов.
Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника «на горячем» при попытке передачи информации захватчику.
По данным следствия, фигурантом является житель Константиновки Донецкой области. В начале июня этого года он был дистанционно привлечен россиянами к противоправной деятельности.
В их поле зрения он попал из-за неоднократных антиукраинских комментариев под фейковыми новостями в прокремлевских каналах.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.