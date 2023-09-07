В Кривом Роге задержан информатор РФ, он передавал данные о направлении полета боевой авиации ВСУ

7 сентября, 13:34
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Фигурант сам вышел на пособников оккупантов (Фото:СБУ)

Фигурант сам вышел на пособников оккупантов (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачили российского информатора, который собирал информацию о перемещениях боевой авиации ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте. Оккупантам он отправлял фотографии с координатами.

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По данным следствия, предателем оказался житель Кривого Рога. После начала полномасштабного вторжения РФ он передавал агрессору данные о перемещения и дислокации подразделений Сил обороны Украины.

Мужчина сам вышел на свою знакомую из Краснодара, которая находится в поле зрения российских спецслужб.

Вовремя обысков в доме фигуранта была изъята запретная символика коммунистического режима.

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Мужчине сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);
  • ч. 1 ст. 436−1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российская агентура Война России против Украины

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