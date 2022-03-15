СБУ задержала хакера, обеспечивавшего оккупантов мобильной связью в Украине 15 марта, 10:44 Цей матеріал також доступний українською За один день через хакера проходило до тысячи звонков (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили хакера, который обеспечивал российских оккупантов мобильной связью в Украине.

Об этом во вторник, 15 марта, сообщили в СБУ.

Благодаря содействию злоумышленника можно было звонить из РФ на мобильные телефоны российских военных, передавать команды и указания передовым группам оккупантов, а также рассылать украинским защитникам и госслужащим пропагандистские СМС.

«За один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них — от высшего руководства вражеской армии. В настоящее время коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении. Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев», — подчеркнули в спецслужбе.

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