Задержан фейковый «староста» одного из сел Бучанского района, сотрудничавший с ВС РФ

12 апреля, 15:14
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Злоумышленник призывал сотрудничать с оккупантами и других местных жителей (Фото:Офис генпрокурора)

Злоумышленник призывал сотрудничать с оккупантами и других местных жителей (Фото:Офис генпрокурора)

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Украинские правоохранители задержали коллаборанта, который сотрудничал с войсками РФ, пытавшимися захватить Киевскую область.

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Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В конце февраля злоумышленник принял предложение российских оккупантов и стал так называемым «старостой» одного из населенных пунктов Бучанского района.

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Кроме того, он неоднократно публично призывал к сотрудничеству с ВС РФ и других местных жителей.

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«В условиях военного положения подозреваемый неоднократно предоставлял российским военнослужащим сведения о расположении личного состава ВСУ и территориальной обороны», — отметили в Офисе генпрокурора.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Буча Киевская область Коллаборант Офис генерального прокурора Война России против Украины

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