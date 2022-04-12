Задержан фейковый «староста» одного из сел Бучанского района, сотрудничавший с ВС РФ
Злоумышленник призывал сотрудничать с оккупантами и других местных жителей (Фото:Офис генпрокурора)
Украинские правоохранители задержали коллаборанта, который сотрудничал с войсками РФ, пытавшимися захватить Киевскую область.
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Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
В конце февраля злоумышленник принял предложение российских оккупантов и стал так называемым «старостой» одного из населенных пунктов Бучанского района.
Кроме того, он неоднократно публично призывал к сотрудничеству с ВС РФ и других местных жителей.
«В условиях военного положения подозреваемый неоднократно предоставлял российским военнослужащим сведения о расположении личного состава ВСУ и территориальной обороны», — отметили в Офисе генпрокурора.
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