Задержан фейковый «староста» одного из сел Бучанского района, сотрудничавший с ВС РФ 12 апреля, 15:14 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленник призывал сотрудничать с оккупантами и других местных жителей (Фото:Офис генпрокурора)

Украинские правоохранители задержали коллаборанта, который сотрудничал с войсками РФ, пытавшимися захватить Киевскую область.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В конце февраля злоумышленник принял предложение российских оккупантов и стал так называемым «старостой» одного из населенных пунктов Бучанского района.

Видео дня

Кроме того, он неоднократно публично призывал к сотрудничеству с ВС РФ и других местных жителей.

Слушайте подкаст на эту тему

«В условиях военного положения подозреваемый неоднократно предоставлял российским военнослужащим сведения о расположении личного состава ВСУ и территориальной обороны», — отметили в Офисе генпрокурора.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.