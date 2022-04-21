Пытался сбежать в Одессу: СБУ задержала депутата Херсонского горсовета, перешедшего на сторону РФ 21 апреля, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленник работал на РФ еще до начала вторжения (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Херсонского горсовета, перешедшего на сторону российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Как сообщается, еще до начала полномасштабного вторжения ВС РФ злоумышленник содействовал им в проведении разведывательно-подрывной деятельности.

Видео дня

Когда же захватчики вошли в Херсон, он лично выполнял задачи по конспиративному размещению российских военных и занимался патрулированием города.

Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, депутат партии Нам тут жить передавал своим кураторам из спецслужб РФ сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участниках ООС.

«Подозреваемый призвал чиновников региона сотрудничать с оккупантами… Содействовал проведению ремонта их техники. С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийскими медиа пропагандистских материалов для прихода «русского мира», — говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали коллаборанта, когда он пытался сбежать с временно оккупированной территории в Одессу. В дальнейшем он планировал покинуть вместе с семьей территорию Украины.

Против депутата начато уголовное производство по ч.2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.