Пытался сбежать в Одессу: СБУ задержала депутата Херсонского горсовета, перешедшего на сторону РФ
Злоумышленник работал на РФ еще до начала вторжения (Фото:СБУ)
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Херсонского горсовета, перешедшего на сторону российских оккупантов.
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Как сообщается, еще до начала полномасштабного вторжения ВС РФ злоумышленник содействовал им в проведении разведывательно-подрывной деятельности.
Когда же захватчики вошли в Херсон, он лично выполнял задачи по конспиративному размещению российских военных и занимался патрулированием города.
Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, депутат партии Нам тут жить передавал своим кураторам из спецслужб РФ сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участниках ООС.
«Подозреваемый призвал чиновников региона сотрудничать с оккупантами… Содействовал проведению ремонта их техники. С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийскими медиа пропагандистских материалов для прихода «русского мира», — говорится в сообщении.
Оперативники СБУ задержали коллаборанта, когда он пытался сбежать с временно оккупированной территории в Одессу. В дальнейшем он планировал покинуть вместе с семьей территорию Украины.
Против депутата начато уголовное производство по ч.2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
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