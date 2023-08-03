ГБР задержала чиновника Киевской военной администрации, он за деньги помогал мужчинам выехать за границу 3 августа, 12:16 Чиновник КМВА брал за свои «услуги» 10 тысяч долларов с человека (Фото:ГБР)

В Киеве сотрудники Госбюро расследований задержали начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации, который помогал мужчинам призывного возраста выехать за границу. Цена его «услуг» составляла 10 тысяч долларов с человека.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, чиновник также совмещал должность начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

Свои «клиентам» он помогал оформлял фиктивные документы о непригодности к военной службе.

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Под контролем правоохранительных органов задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Организатор схемы задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем мужчинам, за это он получил 30 тысяч долларов.

ГБР опубликовало видео задержания.

По месту жительства злоумышленника, а также в районном территориальном центре комплектования и Киевской городской военной администрации проведены обыски.

У чиновника КМВА также изъято более 48 тысяч долларов (из них уже 2000 долларов идентифицированы как средства, полученные за решение вопроса незаконной переправки мужчин за границу) и 5000 евро.

Предварительная правовая квалификация преступления — незаконная переправка лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до девяти лет тюрьмы.

Готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения задержанному.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность к преступлению должностных лиц одного из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки.