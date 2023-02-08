ГБР задержало бывшего начальника таможенного поста Черноморск-порт — Арахамия

8 февраля, 21:30
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Сотрудники ГБР (Фото:ГБР / Facebook)

Сотрудники ГБР (Фото:ГБР / Facebook)

В среду, 8 февраля, Государственное бюро расследований задержало бывшего начальника таможенного поста в Одесской области.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«Наш Антикоррупционный рейд ушел по тылам таможни. Несколько часов назад ДБР при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста «Черноморск-порт», — заявил Арахамия.

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Он пояснил, что бывший начальник таможенного поста задержан за требование и получение неправомерной выгоды за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов.

«И это в то время, как наш президент, руководство Офиса главы государства, правительство и дипломаты работают над тем, чтобы построить „зерновой коридор“. Наши военные его охраняют, бизнес борется за каждый доллар экспортной выручки, и здесь появляется некий мужчина, который думает, что может организовать себе на этом схему», — подчеркнул глава фракции.

В ГБР официально об этом пока не сообщали.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Коррупция Одесская область Государственное бюро расследований (ГБР)

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